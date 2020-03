İspaniya Hava Qüvvələrinə məxsus “C-101” tipli hərbi təyyarə Mursiya şəhəri sahillərində dənizə düşüb.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 1 nəfər- pilot həyatını itirib. Məlumata görə, layner təlim uçuşları üçün havaya qaldırılıb. Lakin bir neçə dəqiqə sonra sahildən 1 kilometr məsafədə qəzaya uğrayıb.

Hadisəylə bağlı araşdırma başlayıb.

Anar Türkeş

