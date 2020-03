“Virusun pandemiya potensialı var” - ÜST narahatdır

"Koronavirusun yayılması vəziyyəti ətrafında elə bir an gəlib çatıb ki, lazımi tədbirlər görülməzsə, epidemiyanın nəzarətdən çıxıb-çıxmayacağı ilə bağlı qərar vermək lazımdır".

Milli.Az "qafqazinfo"-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus deyib. "Biz hazırda həlledici mərhələdəyik", - deyə Qebreyesus Cenevrədəki konfransda bildirib.

Onun sözlərinə görə, koronavirusun təsirinə məruz qalan ölkələr effektiv onun yayılmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməsə, virus nəzarətdən çıxa bilər:

"Əgər həmin ölkələr Çin kimi tədbirlər görsə, o zaman yoluxma halının azaldığını, nəticədə isə qarşısının alındığını görəcəklər.

Virus hazırda pandemiya potensialı daşıyır. Hərəkətə keçmək lazımdır"

Milli.Az

