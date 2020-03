İsrailə məxsus hücum qayıqları Livanın su sərhədini pozub. Ardınca qayıqdan atəş açılıb.

Publika.az “TRT haber”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livan ordusundan açıqlama verilib. Məlumata görə, qayıqlar Livan ərazilərində 240 metr irəliləyib. Atəş açılan hədəflərin hansılar olduğu açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, Livanın Aralıq dənizində neft və qaz axtarışları həyata keçirməsi İsrailin etirazına səbəb olub.

Anar Türkeş

