İsveçin Mərkəzi Bankı "Accenture" konsultasiya şirkəti ilə birlikdə elektron kron yaratmaq üçün texniki həll axtarışındadır.

Milli.Az ted.az-a istinadən bildirir ki, İsveç Bankı rəqəmsal valyuta üzrə pilot layihə üzərində işləyir. Layihə 2021-ci ilin fevralına qədər davam edəcək.

Elektron kronda istifadə olunan texnologiya ABŞ maliyyə və texnoloji tədqiqat şirkəti "R3 Corda" tərəfindən hazırlanmış "Corda" platformasına əsaslanır. Test isə simulyasiya rejimində aparılacaq.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.