Fevral ayının 10-dan bəri Türkiyə ordusunun və Suriya müxalifətinin İdlibdə həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 1709 suriyalı hərbçi həlak olub. 55 tank, 15 zirehli texnika, 29 silah və 3 helikopter məhv edilib.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin “Sabah” qəzeti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Suriya ordusunun Soçi sazişini pozaraq İdlibə hücum etməsi Ankaranı hərəkətə keçirib. Türkiyə İdlibə çox sayda hərbçi və zirehli texnika cəlb edib.

Anar Türkeş

