İdlibdə hava hücumu nəticəsində 9 türkiyəli hərbçi həlak olub.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Anadolu agentliyi məlumat yayıb. Yaralıların olduğu bildirilir. Yaralılar Hatay vilayətindəki xəstəxanalara yerləşdirilib.

Anar Türkeş

