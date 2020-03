Suriyanın İdlib vilayətində Bəşər Əsəd qüvvələrinin hücumu nəticəsində Türkiyə ordusunun 9 hərbçisi şəhid olub.

“Report” Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Hatay valisi Vali Doğan deyib.

“ Ağır yaralılarımız var. Onları Cilvegözü sərhəd-keçid məntəqəsindən Türkiyəyə gətirmişik. Müalicələri davam edir”.



