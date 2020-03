UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin daha 6 cavab oyunu yekunlaşıb.

"Report"un məlumatına görə, İngiltərə "Mançester Yunayted"i Belçika "Brügge"sini darmadağın edib - 4:0. İlk matçda 1:1 hesablı heç-heçə qeydə alındığından, "qırmızı şeytanlar" 1/8 finala yüksəliblər.

İspaniyanın "Sevilya" və "Xetafe", İtaliyanın "İnter", Ukraynanın "Şaxtyor" (Donetsk) və Danimarkanın "Kopenhagen" komandaları da mərhələ adlayıb.

Hazırda İngiltərədə "Arsenal" və Yunanıstan "Olimpiakos"u arasındakı qarşılaşmada əlavə vaxt oynanılır.

Avstriya "Zaltsburq"u ilə Almaniya "Ayntraxt"ı arasındakı cavab görüşü fevralın 28-də keçiriləcək.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Almaniya "Volfsburq"u və "Bayer"i, İngiltərə "Vulverhempton"u, İsveçrə "Bazel"i, İtaliya "Roma"sı, Avstriya LASK-ı, Türkiyə "Başakşehir"i və Şotlandiya "Reyncers"i də mərhələ adlayıb.



****

UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin daha 1 cavab oyunu yekunlaşıb.

"Report"un məlumatına görə, Türkiyənin yeganə təmsilçisi "Başakşehir" Portuqaliya "Sportinq"ini qəbul edib. Görüşün əsas vaxtı meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 3:1.

31-ci dəqiqədə Martin Şkrtel "Başakşehir"i hesabda önə çıxarıb. 45-ci dəqiqədə Daniel Aleksiç növbəti qolu vurub. 68-ci dəqiqədə Lusiano Vietto fərqi azaltsa da, 90+2-ci dəqiqədə Edin Vişça Türkiyə klubunun aktivinə vacib qol yazıb.

İlk matçda "Sportinq" də eyni hesabla qalib gəldiyi üçün əlavə vaxt təyin edib. Bu bölümdə isə "Başakşehir" daha bir qol vurub: 119-cu dəqiqədə Vişça penaltidən dəqiq yararlanıb. Nəticədə İstanbul komandası 4:1 hesablı qələbə sayəsində 1/8 finala adlayıb.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Almaniya "Volfsburq"u və "Bayer"i, İngiltərə "Vulverhempton"u, İsveçrə "Bazel"i, İtaliya "Roma"sı, Avstriya LASK-ı və Şotlandiya "Reyncers"i də mərhələ adlayıb.



*** 23:54

UEFA Avropa Liqasında 1/16 final mərhələsinin daha 6 cavab oyunu yekunlaşıb.

"Report"un məlumatına görə, İngiltərənin "Vulverhempton" klubu İspaniyada "Espanyol"a 2:3 hesabı ilə uduzub. Bununla belə, ilk matçda 4:0 hesabı ilə qalib gəldiyi üçün 1/8 finala "Vulverhempton" adlayıb.

Lakin bu komandanın baş məşqçisi Nunu Eşpiritu Santu yenə Azərbaycan millisinin hücumçusu Renat Dadaşovun xidmətindən yararlanmayıb. 21 yaşlı oyunçu matçın iştirak ərizəsində belə yer almayıb.

Qrup mərhələsində "Qarabağ"a rəqib olmuş Kipr APOEL-i İsveçrədə də "Bazel"ə uduzub - 0:1. Nəticədə 1/8 finala "Bazel" yüksəlib.

Bundan başqa, Almaniya "Volfsburq"u və "Bayer"i, İtaliya "Roma"sı və Avstriya LASK-ı mərhələ adlayıb.

Avropa Liqası

1/16 final mərhələsi, cavab oyunları

27 fevral

21:55. "Portu" (Portuqaliya) - "Bayer" (Leverkuzen, Almaniya) - 1:3

İlk oyun – 1:2

21:55. "Espanyol" (İspaniya) - "Vulverhempton" (İngiltərə) - 3:2

İlk oyun – 0:4

21:55. "Bazel" (İsveçrə) - APOEL (Kipr) - 1:0

İlk oyun – 3:0

21:55. "Gent" (Belçika) - "Roma" (İtaliya) - 1:1

İlk oyun – 0:1

21:55. LASK (Avstriya) - AZ (Alkmaar, Hollandiya) - 2:0

İlk oyun – 1:1

21:55. "Malmö" (İsveç) - "Volfsburq" (Almaniya) - 0:3

İlk oyun – 1:2

21:55. "Başakşehir" (Türkiyə) - "Sportinq" (Portuqaliya) - 4:1 (əlavə vaxt - 1:0)

İlk oyun - 1:3

Qeyd edək ki, fevralın 25-də Şotlandiya "Reyncers"i mərhələ adlayıb. Bu gün keçirilməli olan qarşılaşmalardan "Zaltsburq" (Avstriya) - "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya) matçı əlverişsiz hava şəraitinə görə təxirə salınıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.