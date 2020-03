Suya olan tələbatı bu içkilərlə ödəmək düzgün deyil

Yüksək hərəkət aktivliyi ilə əlaqədar olaraq, uşaqlarda su itkisi baş verir, ona görə də onların suya olan tələbatlarını məhdudlaşdırmaq olmaz.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, uşaqların suya olan tələbatını şirin kompot, meyvə şirəsi və digər içkilərlə əvəz etmək doğru deyil.

Çünki bu, iştahın zəifləməsinə gətirib çıxarır. Bununla yanaşı, yemək zamanı da uşaqlara çoxlu su verilməsi məsləhət deyil. Bu zaman mədənin su ilə dolması və mədə şirəsinin yuyulması həm iştahın zəifləməsi, həm də həzm prosesinin pozulması ilə nəticələnir.



