Ötən ilin sonu ilə müqayisədə hazırda avtomobillərə tələbat azalıb.

Bu sözləri Publika.az-a nəqliyyat üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov deyib.

Ekspertin sözlərinə görə, “Ölkənin ikinci əl avtomobil bazarında stabillik hökm sürür. Avropadan gətirilən yeni avtomobillərin qiymətləri isə fərqli aralıqda dəyişir. Onların alınmasına stimul yaradılmalıdır”.

Tağı Həsənov

