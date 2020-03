İl yarımdan sonra karyerasını bərpa etdi - Cüzeppe Rossi

İtaliya millisinin sabiq hücumçusu Cüzeppe Rossi il yarımlıq fasilədən sonra karyerasını bərpa edib.

Milli.Az apasport.az-a istinadən bildirir ki, 33 yaşlı forvard ABŞ-da çıxış edəcək.

"Mançester Yunayted"in yetirməsi MLS klubu "Real Solt-Leyk"lə müqavilə bağlayıb. ABŞ-da anadan olan Rossi artıq yeni komandasının düşərgəsinə qoşulub. O, 2018-ci ilin yayında "Cenoa"dan ayrıldıqdan klubsuz idi.

Qeyd edək ki, Cüzeppe Rossi İtaliya yığmasının heyətində 30 oyunda iştirak edib, 7 qola imza atıb.

Milli.Az

