6 ildir eşq yaşayan müğənni Mirkəlam ilə sevgilisi Ayşən Sabancının bir neçə gün əvvəl ayrıldıqları iddia olunub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni bu barədə açıqlama verib:

"Hər şey qaydasındadır. Ayşən bütün konsertlərimə gəlir. Birlikdə çox yaxşı vaxt keçiririk".

Milli.Az

