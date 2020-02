"Əsəd və rejim ünsürləri bu alçaq hücumun hesabını ödəyəcək" - Ərdoğanın köməkçisi

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gecə Türkiyə ordusu İdlibdə rejim güclərinin hücumu nəticəsində 33 şəhid verib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın köməkçisi Fuad Oqtay yazılı açıqlama yayıb. Açıqlamada deyilir:

"Tarixə müharibə səbəbkarı kimi düşəcək terror dövlətinin rəhbəsi Əsəd və rejim ünsürləri bu alçaq hücumun hesabını ödəyəcəklər. Ölkəmizin sərhəd təhlükəsizliyini təmin etmək üçün İdlibdə olan əsgərlərimizə edilən hücum nəticəsində şəhid olan əsgərlərimizə rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm".

Mənbə: ntv.com.tr

