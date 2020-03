Uzun müddətdir televiziyadan uzaq düşən aktrisa Bensu Soral sosial şəbəkədə yeni paylaşım edim.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa iti ilə obyektiv qarşısına keçib. Parıltılı makiyaj edən və ağ parik taxan aktrisanı izləyicilər tanımaqda çətinlik çəkib.

O, fotolara "Ana və qızı" qısa şərhini yazıb.

Milli.Az

