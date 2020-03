Türkiyəli aktrisa Hazar Ergüçlü siması olduğu markanın tədbirində müxbirlərin suallarını cavablandırıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, özündən 19 yaş böyük sevgilisi, ssenarist Onur Ünlü ilə aralarındakı yaş fərqinə görə tənqid olunan aktrisa hisslərini belə ifadə edib:

"Bunlar köhnə fikirlərdir. Çox gözəl münasibətimiz var".

Aktrisa həmkarı Serenay Sarıkayanın özündən 18 yaş böyük şoumen Cem Yılmazla sevgili olmasına da fikirlərini bildirib:

"Onlar üçün çox sevindim. Serenay istədiyini edə bilər. Barələrində deyilənləri mənasız hesab edirəm".

