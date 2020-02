Koronavirusa yoluxan ananın övladı ilə sevgisini əks etdirən video görüntülər sosial şəbəkədə izləyiciləri çox təsirləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, videodan görünür ki, karantində saxlanılan qadın övladını şüşənin arxasından öpür.

26 gün sonra karantindən çıxan qadın 1 yaşlı oğlunu yoluxdurmamaq üçün onu şüşənin arxasından öpmək məcburiyyətində qalıb.

İzlədikcə təsirləndirən həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: nypost.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.