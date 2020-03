Bakıda kişiyə bıçaqla hədə-qorxu gələn şəxslər saxlanıldı

Bakıda 31 yaşlı şəxs bıçaqla hədələnib.

“Report”un xəbərinə görə, hadisə fevralın 27-si saat 10 radələrində paytaxtın Sabunçu rayon, Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Gündüz və Ələkbər adlı şəxslər 1989-cu il təvəllüdlü A.Əliyevi bıçaqla hədələyib, onun 400 manat pulunu ələ keçirərək idarə etdikləri avtomobillə qaçıblar.

Daha sonra A.Əliyev hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarına müraciət edib.

Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin (RPİ) Cinayət Axtarış Şöbəsi və 13-cü Polis Bölməsi (PB) əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Abşeron rayon sakinləri – 1996-cı il təvəllüdlü G.Həsənquliyev, 1995-ci il təvəllüdlü Ə.İbrahimov və avtomobilin sürücüsü, Bakı şəhər sakini 1998-ci il təvəllüdlü E.Qədirzadə müəyyən olunaraq saxlanılıblar.

Faktla bağlı Sabunçu RPİ-də Cinayət Məcəlləsinin 182-ci (hədə-qorxu ilə tələb etmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir.



