Moskvada keçirilən şahmat üzrə "Aeroflot Open 2020" turnirinə yekun vurulub.



Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın sonuncu turunda birinci yer uğrunda oyun iki azərbaycanlı şahmatçı - Rauf Məmmədov və Aydın Süleymanlı arasında olub.



Qarşılaşma heç-heçə bitib. Turnirin qalibi əlavə göstəricilərə görə Aydın Süleymanlı olub.



Turnir ərzində möhtəşəm oyun sərgiləyən Süleymanlı (bütün oyunlarda rəqiblərin reytinqi 2600+ olub) növbəti uğura nail olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.