Məşhur aktrisa çimərlik geyimi ilə heyran etdi - FOTO

Türkiyəli məşhur aktrisa Gizem Karacanın son paylaşımı maraq doğurub.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa vanna otağında çimərlik geyimi ilə kamera qarşısına keçib. Parlaq çimərlik geyimində olan fotosunu "İnstagram" səhifəsində paylaşan Karaca bu sözləri qeyd edib:

"Səbirsizliklə gözlədiyim xüsusi çəkilişdən ilk foto, Cem Talunun fərqi... Əməyi olan hər kəsə çox təşəkkürlər! Nağıl kimi bir çəkiliş oldu".

Qeyd edək ki, Gizem aktiv "İnstagram" istifadəçisidir. Onun bu şəbəkədə 2.3 milyon izləyicisi var.

Milli.Az

