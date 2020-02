"İran və Rusiyanın dəstəklədiyi Əsəd durdurulmalıdır" - ABŞ senatorundan Türkiyəyə dəstək

ABŞ-ın Şimali Karolina əyalətinin senatoru Respublikaçı Lindsey Qraham ABŞ prezidenti Donald Trampa və beynəlxalq topluma "İdlibdə uçuşa qadağan bölgə elan edilməsi" çağırışı edib.

Metbuat.az bildirir ki, Qraham yayımladığı yazılı açıqlamada "Dünya heç bir şey etmədən İdlibin Əsəd, İran və Rusiya tərəfindən yox edilməsini izləyir" ifadəsini işlədib. Bunun on illərdən bəri yaşanan ən böyük insani fəlakət olduğuna diqqət çəkən Qraham İran ilə Rusiya tərəfindən dəstəklənən Əsədin bu qəddar hücumunun dayandırılması gərəkdiyini qeyd edib.

Türkiyənin İdlibə müdaxiləsini təqdirlə qarşıyalan Qraham əlavə edib:

"Hal-hazırda beynəlxalq toplumun minlərlə məsum kişi, qadın və uşağı bu dəhşətverici ölümdən qurtarmaq üçün İdlibdə uçuşa qadağan bölgə elan etməsinin zamanı gəlmişdir. Cənab Donald Tramp, bu qətliamı durdurmaq, milyonlarla daha miqrantın Suriyadan qaça biləcəyi daha böyük bir xaosa yol açacaq böhranın qarşısını almaq beynəlxalq təhlükəsizlikdə mənfəətimizdir. ABŞ öncüllüyündəki beynəlxalq toplumun, Rusiya, İran və Əsədə qarşı durabiləcəyinə, onların çəkilərək Suriyadakı müharibənin siyasi bir həllə qovuşacağına güvənim tamdır".

Mənbə: REUTERS

