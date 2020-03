ABŞ-dan İdlib açıqlaması: Türkiyə S-400-lərdən imtina etsin

ABŞ ümid edir ki, Türkiyə S-400-lərdən imtina edəcək.

Axar.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın NATO-dakı Daimi Nümayəndəliyinin rəhbəri Key Beyli Hatçison İdlibdə türk əsgərlərinin şəhid edilməsini şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ Türkiyəyə bununla bağlı vəziyyəti dəfələrlə izah etməyə çalışıb:

“Ümid edirəm ki, Prezident Ərdoğan bizim onların keçmiş və gələcək müttəfiqimiz olduğunu görəcək. Onlar gərək S-400-lərdən imtina etsinlər”.

Qeyd edək ki, Əsəd ordusunun ötən gecə İdlibdə hücumu nəticəsində 33 türk əsgəri şəhid olub.

Türk ordusu havadan və qurudan Əsəd ordusunun bütün bəlli hədəflərinə zərbələr endirir.

