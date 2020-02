"NATO müttəfiqimiz Türkiyənin yanındayıq" - ABŞ-dan Türkiyəyə dəstək

ABŞ Xarici İşlər Nazirliyi İdlibdə Türk əsgərinə rejim tərəfindən edilən hücum barədə açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada deyilir:

"NATO müttəfiqimiz Türkiyənin yanındayıq və Əsəd rejimi, Rusiya və İran dəstəkli qüvvələrini bu hücumlara dərhal son verməyə çağırırıq. Prezident Donald Trampın və Mayk Pompeonun da dediyi kimi, bu böhranda Türkiyəyə ən yaxşı necə dəstək verə biləcəyimizə dair seçimlər axtarırıq".

Səlahiyyətlilər açıqlamada bölgədən gələn xəbərlərin fərqində olduqlarını və daha da dəqiqləşdirmək üçün Türkiyə səlahiyyətliləri ilə təmas halında olduqlarını qeyd ediblər.

Mənbə: Anadolu Agentliyi

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.