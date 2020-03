Koronavirus Belarusda da aşkarlanıb.

Axar.az xəbər verir ki, bu məlumatı Belarus Səhiyyə Nazirliyi yayıb.

Məlumata görə, koronavirusun aşkarlandığı şəxs Belarusda təhsil alan İran vətəndaşı olub.

Onun Belarusa Bakıdan uçduğu bildirilib.

