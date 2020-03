Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İdlibdə keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı şəhid olan əsgərlərin intiqamını alıb.

Milli.Az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə ordusunun İdlibdə həyata keçirdiyi əməliyyatın görüntüləri yayılıb.

Son məlumata görə, fevralın 10-dan bu yana İdlibdə Türkiyə Silahlı Qüvvələri 1.709 canlı qüvvəni zərərsizləşdirib.

Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İdlibdə keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı 33 hərbi qulluqçusu şəhid olub, 32 əsgər isə yaralanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.