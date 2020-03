"Mançester Yunayted" yeddi ildən sonra ilk dəfə 5 top fərqi ilə qələbə qazanıb

İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu 2013-cü ildən sonra ilk dəfə avrokuboklarda 5 və daha çox qol fərqi ilə qələbə qazanıb.

"Report"un məlumatına görə, "qırmızı şeytanlar" buna Belçika "Brügge"sini 5:0 (ilk oyun 1:1) hesabı ilə məğlub etdikləri Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinin cavab oyununda nail olublar.

İngiltərə təmsilçisi son olaraq 2013-cü ildə Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində Almaniya "Bayer"ini (Leverkuzen) eyni hesabla üstələyib.

Qeyd edək ki, Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkatma mərasimi bu gün Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.