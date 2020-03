KOBİA və KOSGEB Birgə Fəaliyyət Planı imzaladı

Türkiyənin Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Təşkilatının (KOSGEB) nümayəndələri Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyinin Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) dəvəti ilə ölkəmizdə səfərdədir.

Bu barədə "Report"a KOBİA-dan bildirilib.

Məlumata görə, Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov və KOSGEB sədri Cəvahir Uzkurt arasında keçirilmiş görüşdə mövcud əməkdaşlığa və əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivlərinə dair müzakirələr aparılıb, tərəflər qarşılıqlı olaraq fəaliyyətlərindəki yeniliklər, KOB-lara göstərilən dəstək və xidmətlər, bu sahədə nəzərdə tutulan layihə və digər tədbirlər barədə məlumat veriblər. Görüşdə hər iki ölkənin KOB subyektləri arasında əlaqələrin genişləndirilməsinin, bu sahədə birgə tədbir və layihələrin reallaşdırılmasının, ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin artırılmasında KOB-ların rolunun aktivləşdirilməsinin önəmi vurğulanıb.

Görüş çərçivəsində KOBİA və KOSGEB arasında Birgə Fəaliyyət Planı imzalanıb. KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri O. Məmmədov və KOSGEB sədri C. Uzkurtun imzaladığı sənəddə KOB-lar üçün dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təsirinin müəyyən edilməsi və effektivliyinin artırılması sahəsində Türkiyə təcrübəsinin öyrənilməsi, Azərbaycan KOB-larına dair geniş məlumat bazasının hazırlanması üçün birgə İşçi Qrupunun yaradılması, KOB sahəsində investisiya qoyuluşunun təmin edilməsi üzrə Türkiyənin İnkişaf və İnnovasiya Fondunun təcrübəsindən yararlanmaq, birgə KOB inkişaf fondlarının formalaşdırılmasında əməkdaşlıq kimi məsələlər öz əksini tapıb.

Sonra KOBİA, KOSGEB, Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyi (MÜSİAD), Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçilər İctimai Birliyinin (TÜİB), sahibkarlar assosiasiyalarının, eləcə də sənaye, bank, tikinti, satış, qida istehsalı və s. sahələrdə fəaliyyət göstərən iş adamlarının iştirakı ilə Dəyirmi Masa təşkil olunub. Dəyirmi masada Azərbaycan və Türkiyə sahibkarları arasında əlaqələr, əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib, təkliflər səsləndirilib, qarşılıqlı maraq doğuran suallar cavablandırılıb.

KOSGEB nümayəndə heyəti ölkəmizə səfər çərçivəsində həmçinin, İqtisadiyyat Nazirliyində, AZPROMO, Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi (ATİB), Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondunda görüşlər keçirəcək.















You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.