Türkiyəli məşhurlar ayağa qalxdı

İdlibdə Türk Silahlı Qüvvələrinə hava hücumu nəticəsində şəhid olan əsgərlərin sayı 33-ə çatıb.

Publika.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, yaralı hərbçilər intensiv müalicə alır və onların həyati təhlükəsi yoxdur. Türkiyəli sənət adamları ölkəni yasa boğan hadisəyə biganə qalmayaraq əsgərlərin ailələrinə instaqramda başsağlığı verərək ürək sözlərini ifadə ediblər.

Acun Ilıcalı, Şahan Gökbakar, Demet Akalın, Berna Laçın, Alişan, Sinan Akçıl, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Ferhat Göçer, Beyaz Öztürk, Oktay Kaynarca, Seda Sayan və başqaları vətən uğrunda şəhid olan əsgərlərə Allahdan rəhmət diləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.