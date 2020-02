Mingəçevir şəhərində kriminal avtoritet saxlanılıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu, əvvəllər Rusiya və Azərbaycanda ağır cinayətlər törətdiyinə görə dəfələrlə məhkum olunan 33 yaşlı Zakir Əlisoydur.

O, polislər tərəfindən saxlanılan zaman müqavimət göstərib və qaçmağa çalışıb. Lakin hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının yüksək peşəkarlığı nəticəsində “Zaxar” ləqəbli kriminal avtoritet saxlanılıb.

Ondan külli miqdarda tiryək və odlu silah-sursat aşkarlanıb. (report.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.