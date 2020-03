Milli Məclisin deputatı Rüfət Quliyev fevralın 29-dan martın 3-dək Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində səfərdə olacaq.

Bu barədə "Report"a Milli Məclisin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, deputat R.Quliyev martın 1-də bu ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərini MDB Parlament Assambleyasının və MDB İcraiyyə Komitəsinin xətti ilə müşahidə edəcək.



