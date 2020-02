NATO İdlibdəki hücumdan sonra Türkiyənin tələbi ilə təcəli iclas qərarı alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasla bağlı ətral məlumat hələki verilməyib.

Qeyd edək ki, bu gecə İdlibdə əsəd rejiminin hava hücumu nəticəsində Türkiyə ordusunun 33 əsgəri şəhid olub, 17 əsgər isə yaralanıb. Bundan sonra NATO açıqlama yayaraq rejim güclərinin hücumunu qınamış, ABŞ Türkiyəni dəstəklədiyini bəyan etmişdi.

Mənbə: Hürriyet

