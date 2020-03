Rusiyadan türk əsgərlərinə hücumla bağlı ŞOK AÇIQLAMA

Türkiyə həmin bölgədə türk əsgərlərinin olduğu ilə bağlı bizə məlumat verməmişdi.

Axar.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi yayıb.

“Suriyada müxalifət qüvvələri İdlibdə böyük hücuma hazırlaşırdı. Biz həmin bölgədə türk əsgərinin olduğunu bilmirdik. Rusiya təyyarələri hava hücumunda iştirak etməyib”, - açıqlamada qeyd olunub.

Nazirlikdən qeyd olunub ki, Rusiya İdlibdə atəşkəsi qorumaq üçün əlindən gələni edir:

"Amma türk əsgərləri onlara aid olmayan ərazidə olduqları üçün rejim əsgərləri tərəfindən vurulub".

Qeyd edək ki, Əsəd rejimi Rusiya hərbi təyyarələrinin hava dəstəyi ilə Türkiyə əsgərlərinə havadan zərbə endirib. Nəticədə 33 türk əsgəri şəhid olub.

