Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Almaniya Bundesliqası

23:30 Fortuna Düsseldorf - Herta - İdman TV, S Sport 2, Match! Football 3

Fransa I Liqası

23:45 Nim - Marsel - beIN Sports MAX 1, Match! TV, Match! Football 2

İngiltərə Premyer Liqası

00:00 Norviç Siti - Lester Siti - S Sport

İspaniya La Liqası

00:00 Real Sosyedad - Real Valyadolid - CBC Sport, Smart Spor, Match! Football 1

Türkiyə Super Liqası

21:00 Alanyaspor - Beşiktaş - beIN Sports 1

Rusiya Premyer Liqası

19:30 Krılya Sovetov - Orenburq - Match! Premier.

