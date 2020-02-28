Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.
Milli.Az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:
Almaniya Bundesliqası
23:30 Fortuna Düsseldorf - Herta - İdman TV, S Sport 2, Match! Football 3
Fransa I Liqası
23:45 Nim - Marsel - beIN Sports MAX 1, Match! TV, Match! Football 2
İngiltərə Premyer Liqası
00:00 Norviç Siti - Lester Siti - S Sport
İspaniya La Liqası
00:00 Real Sosyedad - Real Valyadolid - CBC Sport, Smart Spor, Match! Football 1
Türkiyə Super Liqası
21:00 Alanyaspor - Beşiktaş - beIN Sports 1
Rusiya Premyer Liqası
19:30 Krılya Sovetov - Orenburq - Match! Premier.
Milli.Az