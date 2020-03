Fevralın 28-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin VI toplantısı keçirilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edir.

