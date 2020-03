Xalq artisti Aygün Kazımova sosial şəbəkədə 20 il əvvəl başına gələn xoşagəlməz hadisənin videosunu paylaşıb.

Publika.az xəbər verir ki, görüntülər 20 il əvvəl ABA kanalında lentə alınıb. Verilişdə qonaq olan ulduz mahnı oxuyan zaman yaranan texniki problem nəticəsində fonoqram dayanıb və ifası yarımçıq qalıb.

Müğənni instaqramda paylaşdığı bu videoya "20 il əvvəl bu gün... Ən böyük problemlər mənim başıma gəlir. Hər vəziyyətdə mənə güc verən sizin sevginiz olur" sözlərini yazıb.

