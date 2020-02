SON DƏQİQƏ! Bu ölkənin prezidenti və nazirləri koronavirusa görə karantinə alındı

Monqolustan Prezidenti Xaltmaagin Battulqa virusun yayıldığı Çinə səfər etdikdən sonra karantinə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezident, onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin bütün üzvləri ilə birlikdə, o cümlədən, Xarici İşlər naziri Damdin Tsoqtbaatarla 14 gün karantində saxlanılacaqlar.

Qeyd edək ki, Monqolustan Prezidenti fevralın 27-nə keçən gecə Çinə etdiyi səfərdən qayıdıb. Xaltmaagin Battulqa səfər zamanı çinli həmkarı Si Tszinpin ilə görüşüb, həmçinin Çinə koronavirusla mübarizəyə dəstək olaraq 30 min qoyun hədiyyə təqdim edib.

Mənbə: Anadolu Agentliyi

