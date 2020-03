İranda yaşayış binasında yanğın baş verib.

Publika.az IRIB teleradio şirkətinə istinadla xəbər verir ki, Qum şəhərində gecə saatlarında baş verən hadisə nəticəsində 5 nəfər ölüb, 38 nəfər yaralanıb.

Yanğının səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.