Nigeriyanın Səhiyyə Nazirliyi ölkədə koronavirusa yoluxma faktını rəsmi olaraq təsdiq edib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, yoluxma ölkənin Laqos ştatında baş verib.

Qeyd edək ki, Əlcəzair və Misirdən sonra Nigeriya koronavirus aşkar edilən Afrikanın üçüncü ölkəsi oldu.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.