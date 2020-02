Nazilə ilə Əli Mirəliyevin efirdə biabırçı söhbəti: "Yorğanın altında lüt..."

"Corabsız ayaqqabı geyinən sənətçilərə necə baxırsınız?"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sualı "Ona qalsa" verilişində Nazilə Səfərli qonağı olan Əli Mirəliyevə ünvanlayıb.

Əli Mirəliyev suala "Çox pis baxıram, çox pis! Elə bil yatıb, lüt yatıb evdə" cavabını verib. Aparıcı sənətçinin sözünə efirdə "Evdə lüt yatarlar da, qurban olum" ifadəsi ilə reaksiya verib.

Əli Mirəliyev müqayisəsini əsaslandırmaq üçün "Yorğanın altında lüt ol da. Yorğanın altda deyil, üzdədi axı. Camaat görür ətinin rəngini axı. Bu corabı bizim ata-babalarımız səhv edib geyiniblər?!" fikirlərini səsləndirib. (milli.az)

