Avropa Liqasında 1/16 finalın cavab oyunları keçirilir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Roma" ilk oyunda 1:0 hesabı ilə qalib gəldiyi "Gent"lə səfərdə heç-heçəyə razılaşıb - 1:1.

İki oyunun nəticəsinə görə İtaliya klubu 1/8 finala yüksəlib.

"Gent" - "Roma" - 1:1 (ilk oyun - 0:1)

Qollar: Conatan David, 25, - Castin Kluyvert, 29

Milli.Az

