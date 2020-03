Məşhur müğənni Teylor Svift yeni klipi üçün kişi obrazına girib.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, 30 yaşlı ifaçı "Kişi" adlı mahnısı üçün qeyri-adi klip çəkdirib. O, feministlərin himni kimi təqdim etdiyi mahnıda kişi obrazına girib.

Klip maraqla qarşılanıb. Pərəstişkarları onu tanımaqda çətinlik çəkdiklərini sosial şəbəkələrdə bildiriblər.

Milli.Az klipdən bəzi kadrları təqdim edir:

