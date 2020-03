Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanda bank əmanətləri 8 588,5 milyon manat təşkil edib.

"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, yanvarın 1-i ilə müqayisədə 0,6% azdır.

İllik müqayisədə isə ölkədə bank əmanətləri 6,3% artıb.



