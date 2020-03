Avroliqada 1/8 finalın püşkü atılır - Yenilənir

Bu gün Avropa Liqasında 1/8 final mərhələsinin püşkü atılacaq.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, İsveçrənin Nyon şəhərində keçiriləcək tədir Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq. Püşkatmada 1/8 finala yüksələn 15 komanda və cavab oyunu bu gün keçiriləcək bir cüt iştirak edəcək.



Püşkatma zamanı klublar səpələnmişlər və səpələnməmişlər səbətlərinə ayrılmayacaq. Eyni ölkə təmsilçilərinin bir-biri ilə düşmələrinə də məhdudiyyət qoyulmayacaq.



Avropa Liqası



1/8 final



"Roma" (İtaliya)



"Volfsburq" (Almaniya)



LASK (Avstriya)



"Bazel" (İsveçrə)



"Bayer" (Almaniya)



"Vulverhempton" (İngiltərə)



"Başakşəhər" (Türkiyə)



"Şaxtyor" (Ukrayna)



"İnter" (İtaliya)



"Mançester Yunayted" (İngiltərə)



"Sevilya" (İspaniya)



"Kopenhagen" (Danimarka)



"Xetafe" (İspaniya)



"Olimpiakos" (Yunanıstan)



"Reyncers" (Şotlandiya)



"Zalsburq" (Avstriya) - "Ayntraxt" (Almaniya) cütünün qalibi



Qeyd edək ki, 1/8 finalın ilk oyunları martın 12-də, cavab görüşləri martın 19-da olacaq.

Milli.Az

