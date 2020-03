“HTC” şirkəti yeni ucuz “Wildfire R70” smartfonunu təqdim edib

“HTC” şirkəti “Wildfire R70” smartfonunu təqdim edib.

“ICTnews” Elektron Xəbər Xidməti “4pda.ru” saytına istinadən yazır ki, yeni aparat “HD ” (1560x720 nöqtə) təsvir ölçülü və tərəflər nisbəti 19,5:9 olan 6,53 düym diaqonallı IPS ekrana malikdir. Qurğunun əsas kamerası üç sensordan ibarətdir: 16 mp-lik əsas (f/1.75), makro çəkiliş və portret rejimi üçün 2 ədəd 2 meqapiksellik.

“Wildfire R70” smartfonu 16 nanometr texnologiya üzrə hazırlanmış “MediaTek Helio P23” prosessoru, 2 QB əməli yaddaş və 32 QB-lıq daşıyıcı ilə təchiz edilib. Modelin akkumulyatorunun tutumu 4000 milliamper/saat təşkil edir, enerji doldurma üçün “micro-USB” portu istifadə olunur. Arxa qapaqda qurğunun blokdan çıxarılması üçün barmaq izləri skaneri yerləşdirilib. Cihaz “Android 9 Pie” əməliyyat sisteminin idarəetməsi altında işləyir.

Emil Hüseynov





