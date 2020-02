Azərbaycanın UEFA reytinqindəki yekun mövqeyi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinin cavab oyunlarından sonra siyahı yenilənib.

Ölkəmiz əvvəlki kimi 26-cı yerdə qərarlaşıb. Son 5 ilin nəticələrinə görə 18,750 xala malik Azərbaycan ən yaxın izləyicisi Bolqarıstandan 1,375 xal öndədir. Ölkəmiz 25-ci olan Belarusdan isə 0,125 xal geri qalıb.

Qeyd edək ki, İspaniya 98,997 xalla siyahıda birincidir.(qol.az)

