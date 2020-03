Avropa Liqasında 1/16 finalın cavab oyunları keçirilir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Mançester Yunayted" evdə "Brügge"yə 5:0 hesabı ilə qalib gəlib və 1/8 finala yüksəlib.

"Mançester Yunayted" (İngiltərə) - "Brügge" (Belçika) - 5:0

Qollar: Brunu Fernandeş, 27 (pen.), Odion İqalo, 34, Skott Maktominey, 41, Fred, 82, 90+3

Qırmızı vərəqə: Simon Deli, 22 ("Brügge")

İlk oyun - 1:1

Milli.Az

