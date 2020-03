Məşhur müğənni, aktrisa Cenifer Lopez makiyajsız küçəyə çıxıb.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, paparatsilər 50 yaşlı müğənninin təbii saç düzümünün necə göründüyünü çəkiblər.

Sənətçi Mayamidə idman zalının çıxışında "tutulub". Jay Lo təlim üçün ultra seksual bir görünüş seçib. O, dar idman geyimi ilə kameralara tuş gəlib. İfaçı böyük sırğaları və günəş eynəyi ilə geyimini tamamlayıb.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

Milli.Az

