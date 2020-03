“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC-nin (ASCO) 2020-2030-cu illəri əhatə edən strateji inkişaf planı hazırlanır.

“Report”un Səhmdar Cəmiyyətə istinadən verdiyi məlumata görə, yeni strateji inkişaf planının hazırlanması beynəlxalq miqyasda tanınan və böyük nüfuza malik “McKinsey” şirkətinə həvalə olunub.

ASCO ilə “McKinsey” arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən icraçı tərəfin ekspertləri və ASCO rəhbərliyi arasında sənədin prioritet istqamətlərinin müzakirəsi olub.

Müzakirələrdə bildirilib ki, növbəti 10 ili əhatə edən strateji inkişaf planında ASCO-nun yeni bazarlara daxil olma imkanları barədə geniş təhlil yer alıb. Bu planın həyata keçirilməsi ilə şirkətin Xəzərlə yanaşı, Xəzərdənkənar mövqeyi daha da güclənəcək.

Planın hazırlanması Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin çoxillik təcrübəsinə əsaslanaraq ASCO əməkdaşlarının iştirakı ilə həyata keçirilir.

Qeyd edək ki, hazırda ASCO-nun beynəlxalq sularda 14 gəmisi üzür. Azərbaycan bayrağı altında istismar olunan bu gəmilərdən 12-si quru yük gəmisi, 2-si tankerdir.



