Xəbər verdiyimiz kimi, bu il Azərbaycanı "Eurovision" mahnı müsabiqəsində müğənni Samirə Əfəndi təmsil edəcək.

Publika.az xəbər verir ki, sənətçi təəssüratını sosial şəbəkədə paylaşıb. Müğənni fotosunu paylaşaraq qeyd edib ki, ölkəmizi beynəlxalq dərəcəli müsabiqədə yüksək səviyyədə təmsil edəcək:

"Azərbaycanı təmsil edəcəyim üçün çox şadam. Mənə inanan hər kəsə təşəkkür edirəm! Avropaya musiqimizlə səs salmaq üçün tam gücümlə çalışacağam".

