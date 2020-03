Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub.

Milli.Az TASS-a istinadən bildirir ki, Rusiyanın XİN başçısı Sergey Lavrovun dediyinə görə, dövlət başçıları Suriyanın İdlib vilayətindəki son hadisələri müzakirə ediblər.

"Türkiyə ilə koordinasiyalı fəaliyyəti və əməkdaşlığı davam etdirməyə hazırıq. Dövlət başçıları da İdliblə bağlı anlaşmaların tətbiqini və onlara riayət olunmasını müzakirə ediblər", - S.Lavrov deyib.

