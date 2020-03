Xatun ombasına silikon vurulduğu iddialarına CAVAB VERDİ: Mənim fiquramdan... - FOTO

Milli.Az xəbər verir ki, bu sözləri "Hər şey daxil"də müğənni Xatun Əliyeva onu silikonla xarici görünüşünü gözəlləşdirdiyi iddiaları səsləndirənlərə cavab verərkən deyib.

Müğənni fiqurası ilə bağlı "silikon" iddialarını rədd edib:

"Bu nədir bilmirəm, başım çıxmır da. Hətta məni qınayanlar var ha, sonra gedirlər eyni mənim fiquramdan elətdirməyə çalışırlar. Şəklimi göstərirlər ki, fiquram belə olsun. Bizdə genetik olaraq incəbellik var".

Məhəmməd Vaqif

